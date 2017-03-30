Гройсман предложил приватизировать часть предприятий на Украине

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман выступает за проведение в стране масштабной публичной приватизации госпредприятий, не имеющих стратегического значения для государства, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
По его мнению, удачная публичная продажа предприятий даст возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост. "Результатом этого роста воспользуется каждый гражданин Украины", — добавил Гройсман.
Ранее глава фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявил, что фонд и министерство экономического развития и торговли разработали законопроект о приватизации на период до 2020 года, который предполагает продажу около 900 госпредприятий.
Власти Украины еще в 2014 году анонсировали широкомасштабную приватизацию госпредприятий, большинство из которых уже тогда работали в убыток. Однако продажа государственных активов идет медленно из-за отсутствия большого спроса. По украинским законам, в приватизации запрещено участвовать гражданам России и российским компаниям.