В НАТО обеспокоены признанием Россией документов ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО обеспокоена признанием Россией документов, выдаваемых непризнанными ДНР и ЛНР, а также введением там в обращение рубля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня союзники (по НАТО) призвали Россию использовать ее значительное влияние на боевиков с целью полного выполнения обязательств, а также выразили серьезное беспокойство в связи с признанием Россией удостоверений личности, выданных сепаратистами, введением рубля и изъятием компаний", — сказал Столтенберг журналистам по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.

Президент РФ Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Первым из российских банков обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР 7 марта начал Сбербанк.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".