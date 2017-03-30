В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой силовиками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (457)

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, часть города осталась без электроэнергии, заявили РИА Новости в четверг в городской администрации.

"Взрывы слышны в городе.. обесточена часть города", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель Минобороны ДНР, под огонь попали позиции ополчения в районе Ясиноватой.

"В настоящее время по окраинам населенного пункта Ясиноватая и по нашим позициям, в частности, работает "Нона", ее калибр 120 миллиметров. Это оружие, которое запрещено минскими соглашениями", — заявил он.