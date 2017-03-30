ОБСЕ сообщила о нарушениях со стороны силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение украинских силовиков за пределами специальных мест хранения отведенного вооружения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Наблюдатели зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении от 16 октября 2015 года", — отметили в пресс-службе.

По данным миссии, в подконтрольных Киеву районах наблюдатели зафиксировали семь самоходных гаубиц калибра 120 и 122 миллиметров, две буксируемых гаубицы калибра 122 миллиметра и два зенитных ракетных комплекса. Кроме того, беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил 17 самоходных гаубиц и шесть реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров.

"Команда миссии отметила отсутствие двух буксируемых гаубиц (Д-30) и 22 самоходных гаубиц (2С1), причем отсутствие двух из них наблюдатели зафиксировали впервые", — добавили в пресс-службе.