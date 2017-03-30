На аукционе за $123 тысячи продали письмо британского посла Жаклин Кеннеди

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Письмо, в котором бывший посол Великобритании Дэвид Ормсби-Гор предлагал вдове президента США Жаклин Кеннеди тайно выйти за него замуж, ушло с молотка в Лондоне, сообщает телеканал NBC News.

Это и еще несколько личных писем были проданы частному коллекционеру на торгах Bonhams за почти 123 тысячи долларов. Переписка Жаклин Кеннеди и Ормсби-Гора, а также письма других членов семьи Кеннеди, были впервые обнаружены в начале года.

Дэвид Ормсби-Гор, 5-й барон Харлек был послом Соединенного Королевства в США во время Карибского кризиса и был рекомендован на эту должность лично президентом Джоном Кеннеди. Дипломат и его супруга были друзьями семьи Кеннеди.

После потери супругов Ормсби-Гор и Жаклин Кеннеди стали особенно близки. Переписка открывает свет на их отношения в период с 1965 по 1968 годы.

На предложение дипломата сыграть "тайную свадьбу" вдова президента ответила отказом. Последнее письмо было написано уже после свадьбы Кеннеди с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом. В нем она называет Ормсби-Гора "возлюбленным братом".