Россия и НАТО изучат возможность брифинга по учениям "Запад-2017"

БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО и Россия изучат возможность проведения предварительных брифингов по военным учениям, в частности, по российско-белорусским учениям "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов Столтенберг сообщил, что "несколько союзников подняли вопрос о предстоящих учениях "Запад", они выступили за предварительный брифинг по этим учениям на заседании СРН".

"Пока слишком рано (обсуждать), договоримся ли мы о предварительных брифингах по учениям, в частности, учениям "Запад-2017". Но, по крайней мере, мы договорились рассмотреть этот вопрос и обсудить, возможно ли провести предварительный брифинг по этим учениям", — заявил генсек НАТО.

Совместные учения Минска и Москвы "Запад-2017" пройдут в сентябре этого года. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эти учения должны быть прозрачными и доступными для наблюдения международных организаций, включая НАТО.