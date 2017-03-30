Юристы считают назначение Иванки Трамп нарушением закона о непотизме

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывшие юрисконсульты Белого дома по вопросам этики при экс-президентах США Бараке Обаме и Джордже Буше считают, что роль дочери президента США Дональда Трампа Иванки в качестве советника отца нарушает закон о борьбе с семейственностью, сообщает издание Hill.
"Я считаю, что статут о непотизме распространяется на Белый дом. Президент Трамп получил мнение минюста о том, что он не распространяется на его Белый дом. Мы с этим не согласны", — приводит издание слова бывшего юрисконсульта по вопросам этики при экс-президенте США Бараке Обаме Нормана Эйсена.
Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца. Муж Иванки Джаред уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.