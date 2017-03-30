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В мире

Продала родину за iPhone: сотрудница Госдепа США работала на разведку КНР

17:4030.03.2017
(обновлено: 17:43 30.03.2017)
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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото: U.S. State Department

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Веселов. В США сотруднице Госдепартамента Кэндис Мари Клэйборн прокуратурой предъявлены обвинения в связях с китайской разведкой. По версии следствия, Клэйборн не только передавала Пекину секретные сведения, но и пыталась препятствовать расследованию ФБР при помощи своего сослуживца и лгала на допросах.

Что конкретно инкриминируют Клэйборн?

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© AP Photo/ Andrew Harnik
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Обвинения были предъявлены помощником генерального прокурора Мэри МакКорд, прокурором округа Колумбия Чаннином Филлипсом и помощником директора офиса ФБР в Вашингтоне Эндрю Вейлом. "Кэндис Мария Клэйборн — сотрудник Государственного департамента США, обладающая совершенно секретной информацией. Она не сообщила о своих контактах с агентами иностранной разведки, которые предоставляли ей деньги и подарки. Клэйборн использовала свою должность и доступ к конфиденциальным дипломатическим данным для личной выгоды", — заявила МакКорд.

Клэйборн поступила на службу в Государственный департамент в 1999 году, работала в дипломатических миссиях в Ираке, Судане, Китае. Следователи утверждают: чиновница как минимум дважды вступала в непосредственный контакт с разведчиками КНР, но не сообщила об этом (должна была сделать это по ведомственной инструкции). За пять лет китайцы перевели на счета Клэйборн и членов ее семьи несколько десятков тысяч долларов, подарили iPhone и ноутбук, оплачивали международные поездки, питание в ресторанах и обучение в китайской школе моды.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
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Нельзя сказать, что секреты Клэйборн продавала по уж очень высоким ценам. Цены были относительно умеренные. Так, за внутренние документы правительства США с анализом американо-китайских отношений Клэйборн получила 2480 долларов. После того как ее контактами с Пекином заинтересовалось ФБР, сотрудница Госдепа попыталась удалить доказательства этих контактов, в том числе переписку по электронной почте, а на допросах отрицала связь с китайцами.

Известно, что у Клэйборн был некий сообщник в Госдепартаменте, которому она призналась, что передает информацию "шпионам" и попросила "запутать следователей". Кто этот человек — пока неизвестно. Если именно он сдал Клэйборн, то в деле он будет проходить как свидетель, и, возможно, прессе его имя не сообщат. Если же шпионку раскрыли иначе, а сослуживец молчал и даже помогал ей, то в деле может появиться новый обвиняемый.

В случае если сотрудницу Госдепартамента признают виновной, ей может грозить 25 лет тюрьмы. Сама Клэйборн вину признать отказалась.

Вездесущая китайская разведка: агенты, любовницы, хакеры

Китайская разведка уже не первый раз оказывается в центре шпионских скандалов в США. В августе прошлого года признал себя виновным в сотрудничестве с Пекином сотрудник ФБР с двадцатилетним стажем Кун Шан Чун, который передал разведслужбе КНР огромный массив конфиденциальных данных о технологиях наблюдения ФБР. В том числе — библиотеку из почти шести миллионов отпечатков пальцев, часть из которых принадлежала высшим чиновникам и секретным правительственным агентам США и использовалась для создания биометрических документов.

Работа с данными на компьютере
© Fotolia/ dondoc-foto
Офицер США осужден за передачу секретных данных подруге из КНР
В 2014 году был осужден на семь лет бывший подполковник армии США Бенджамин Пирс Бишоп, который работал в фирме-подрядчике Министерства обороны, а секретной информацией делился с любовницей-китаянкой. Та, в свою очередь, переправляла данные в Китай. Так в распоряжении китайцев оказался секретный доклад "Стратегия по Китаю Министерства обороны США".

Еще раньше научный сотрудник Тихоокеанского командования ВС США Джеймс Фондрен передал китайцам документы Пентагона (какие именно, не уточнялось) — получил три года. Передачей секретных документов разведке КНР также занимался старший аналитик Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Грегг Бергерсен: он передал информацию о системе обороны Тайваня. Был приговорен к пяти годам заключения.

Отдельную угрозу для Вашингтона представляют "китайские хакеры". По данным Управления по персоналу администрации США, только в 2015 году китайская разведка смогла получить персональные данные 21,5 миллиона американских государственных служащих и других граждан. За американцами шпионят также китайские телефоны. В 2016 года газета The New York Times писала, что подслушивающие и подглядывающие программы могут устанавливаться на телефонах ZTE и Huawei.

Клэйборн китайцы подарили американский iPhone, но собирают их тоже в Китае. Не вставляет ли разведка КНР в знаменитый "яблочный" телефон собственные шпионские программы тайком от Apple?

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ежик В Дурмане
Да молодцы китайцы, если есть возможность нагнуть сша, так сделайте же это!!!!
19:48
30.03.2017
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