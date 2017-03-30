В Латвии группу "интернет-эльфов" закрыли из-за травли со стороны "троллей"

РИГА, 30 мар – РИА Новости. Бывшему чиновнику МИД Латвии Ингмару Бисениексу, автору идеи о создании интернет-"эльфов", пришлось закрыть свою группу в Facebook из-за травли со стороны "троллей".

Группа интернет-пользователей, которые называют себя "отрядом эльфов", задумывалась для борьбы с так называемыми "троллями", публикующими в комментариях и соцсетях негативные провокационные заявления. Они, по мнению чиновника, выставляют Латвию страной-неудачницей.

Бисениекс рассказал, что к группе сразу же стали присоединяться первые добровольцы. Сообщество было публичным, поэтому каждый мог увидеть его членов. Когда же в сети начали издеваться над "эльфами-новобранцами", Бисениекс решил закрыть группу.

"Если кто-то согласен честно писать публично под своим именем, то пожалуйста. Но мы не можем требовать этого от всех", — объяснил он этот шаг в интервью радиостанции Baltkom.

По мнению Бисениекса, задача эльфов не спорить с троллями, а "нести свет" – публиковать комментарии, которые "будут повышать уровень знаний" читателя.

Эльфы, считает экс-чиновник, это обычные люди с достаточным уровнем образования, которые разбираются в политике. При этом школьникам доступ в группу закрыт.