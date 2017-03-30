Ниинисте предложил провести встречу Путина и Трампа в Финляндии

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки были бы рады принять президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда Финляндия возглавит Арктический совет.

"Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", — сказал он, выступая на форуме "Арктика – территория диалога" в Архангельске, отвечая на вопрос, хотел бы он пригласить Трампа и Путина на встречу лидеров, сразу после того, как Финляндия возглавит Арктический совет.