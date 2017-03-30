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В мире

В ДНР считают, что Киев использует диверсантов для провокаций в Донбассе

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (477)
12:1230.03.2017
(обновлено: 13:50 04.04.2017)
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Многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате обстрелов, на улице Привокзальная в поселке Северный в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Киев использует диверсионные операции для провокации ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики на ответные действия и нарушения минских соглашений, ДНР выступает за политическое урегулирование конфликта, считает глава фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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В ДНР готовы восстановить ЛЭП под Ясиноватой при соблюдении перемирия
Ранее оборонное ведомство и министерство государственной безопасности ДНР неоднократно заявляли об активизации диверсионных групп украинских силовиков и предотвращении терактов на территории республики.

"К обстрелам городов и районов ДНР со стороны украинских силовиков также прибавились и диверсионные операции, однако цель остается та же — провокация армии республики на ответные действия", — сказал Костенко РИА Новости.

Кроме того, глава фракции заявил, что подобного рода действия направлены на срыв минских договоренностей, но власти ДНР настроены на мирное решение конфликта. "Мы не рассматриваем иного варианта, чем имплементация Комплекса мер. Мира можно достичь исключительно за круглым столом", — сказал он.

Жизнь в разрушенном поселке Донецк-Северный в Донбассе
Житель пострадавшего от обстрелов многоквартирного дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области ремонтирует газопровод
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Небольшая улица Привокзальная в прифронтовом поселке Донецк-Северный в последнее время подвергалась постоянным артобстрелам со стороны украинских силовиков.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Многие местные жители уехали из этого района, так как в домах нет газа, света и отопления.
Разрушенный частный дом на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Улица Привокзальная состоит всего из семи домов, большая часть из которых разрушена.
Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов украинскими силовиками, в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов украинскими силовиками.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местной жительнице приходится готовить еду на буржуйке, установленной в подъезде пострадавшего от обстрелов многоквартирного дома.
Жилой дом, получивший множество прямых попаданий снарядов во время обстрелов украинскими силовиками прифронтового поселка Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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В этот четырехэтажный дом на улице Привокзальной попало множество снарядов во время обстрелов.
Икона в окне дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Икона в окне одного из домов на Привокзальной улице.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Сгоревшая машина в разрушенном гараже на улице Привокзальной.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местный житель в разрушенной из-за обстрелов квартире.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Разрушения в жилом доме на Привокзальной улице.
Местный житель с собакой на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Местный житель с собакой на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Разрушенный обстрелами балкон в многоквартирном жилом доме на улице Привокзальной.
Местный житель следит на улице за печкой, на который жители многоквартирного дома греют чайники
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местный житель следит на улице за печкой, на которой оставшиеся жители дома греют чайники.
Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома в поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома на улице Привокзальной.
Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местная жительница отпиливает ветки, поврежденные осколками снарядов.
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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madam.kukushinskay
Вечно обстрел мирного населения только ДЛНР длится не может. Ответка рано или поздно придет. Именно на то, что убивают только одну сторону, киев и расчитывает. Дожимают людей, чтобы они выступили против Захарченко и Плотницкого.
12:20
30.03.2017
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summersector
Глава фракции "Донецкая республика" Александр Костенко, "капитан очевидность".
12:17
30.03.2017
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