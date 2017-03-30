В ДНР считают, что Киев использует диверсантов для провокаций в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (477)

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Киев использует диверсионные операции для провокации ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики на ответные действия и нарушения минских соглашений, ДНР выступает за политическое урегулирование конфликта, считает глава фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Ранее оборонное ведомство и министерство государственной безопасности ДНР неоднократно заявляли об активизации диверсионных групп украинских силовиков и предотвращении терактов на территории республики.

"К обстрелам городов и районов ДНР со стороны украинских силовиков также прибавились и диверсионные операции, однако цель остается та же — провокация армии республики на ответные действия", — сказал Костенко РИА Новости.

Кроме того, глава фракции заявил, что подобного рода действия направлены на срыв минских договоренностей, но власти ДНР настроены на мирное решение конфликта. "Мы не рассматриваем иного варианта, чем имплементация Комплекса мер. Мира можно достичь исключительно за круглым столом", — сказал он.