В ДНР считают, что Киев использует диверсантов для провокаций в Донбассе
12:1230.03.2017
(обновлено: 13:50 04.04.2017)
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Киев использует диверсионные операции для провокации ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики на ответные действия и нарушения минских соглашений, ДНР выступает за политическое урегулирование конфликта, считает глава фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.
Ранее оборонное ведомство и министерство государственной безопасности ДНР неоднократно заявляли об активизации диверсионных групп украинских силовиков и предотвращении терактов на территории республики.
"К обстрелам городов и районов ДНР со стороны украинских силовиков также прибавились и диверсионные операции, однако цель остается та же — провокация армии республики на ответные действия", — сказал Костенко РИА Новости.
Кроме того, глава фракции заявил, что подобного рода действия направлены на срыв минских договоренностей, но власти ДНР настроены на мирное решение конфликта. "Мы не рассматриваем иного варианта, чем имплементация Комплекса мер. Мира можно достичь исключительно за круглым столом", — сказал он.
Небольшая улица Привокзальная в прифронтовом поселке Донецк-Северный в последнее время подвергалась постоянным артобстрелам со стороны украинских силовиков.
Многие местные жители уехали из этого района, так как в домах нет газа, света и отопления.
Улица Привокзальная состоит всего из семи домов, большая часть из которых разрушена.
Крыша частного жилого дома, поврежденная во время обстрелов украинскими силовиками.
Местной жительнице приходится готовить еду на буржуйке, установленной в подъезде пострадавшего от обстрелов многоквартирного дома.
В этот четырехэтажный дом на улице Привокзальной попало множество снарядов во время обстрелов.
Икона в окне одного из домов на Привокзальной улице.
Сгоревшая машина в разрушенном гараже на улице Привокзальной.
Местный житель в разрушенной из-за обстрелов квартире.
Разрушения в жилом доме на Привокзальной улице.
Местный житель с собакой на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный.
Разрушенный обстрелами балкон в многоквартирном жилом доме на улице Привокзальной.
Местный житель следит на улице за печкой, на которой оставшиеся жители дома греют чайники.
Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома на улице Привокзальной.
Местная жительница отпиливает ветки, поврежденные осколками снарядов.