Суд в Японии отклонил просьбу жителей остановить третий реактор АЭС "Иката"

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Суд в Японии отклонил просьбу жителей префектуры Хиросима остановить третий реактор АЭС "Иката" на острове Сикоку, передало агентство Киодо.

По его данным, решение было принято окружным судом Хиросимы в четверг.

Как сообщалось ранее, реактор был перезапущен в августе 2016 года и является единственным реактором в Японии, работающим на смешанном уран-плутониевом МОКС-топливе, которое производится из отработавших топливных элементов и используется в реакторах на быстрых нейтронах.

Третий реактор АЭС "Иката" пятым по счету получил разрешение в Японии на перезапуск в соответствии с новыми нормами безопасности после аварии на АЭС "Фукусима-1".

Противники перезапуска станции "Иката" назвали ее наиболее опасным атомным объектом Японии из-за невозможности быстрой эвакуации населения: АЭС расположена на острове. Если на ней произойдет авария, то эвакуировать придется население четырех префектур острова Сикоку. Для этого необходимо в кратчайшие сроки задействовать значительные ресурсы воздушного и морского транспорта, так как на трех мостах, связывающих Сикоку с соседним основным японским островом Хонсю, возникнут неизбежные заторы.