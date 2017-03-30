Фийон предлагает контролировать мусульманские центры во Франции

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон хочет установить строгий контроль над мусульманскими религиозными центрами, чтобы искоренить исламский фундаментализм.
Кандидат в президенты считает, что, "когда имам проповедует ненависть к Франции, ему не место на французской земле; а если он француз, то против него должны быть применены санкции". По словам Фийона, контроль должны осуществлять разведывательные службы Франции.
При этом Фийон выступает против закрытия границ в качестве меры по борьбе с терроризмом, как предлагает его соперница на выборах — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
"Все меры, которые направлены на закрытие границ, обернутся против нашей страны", — считает Фийон.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.
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