В Берлине нашли акт о независимости Литвы, утерянный более 70 лет назад

ВИЛЬНЮС, 30 мар — РИА Новости. Утерянный более 70 лет назад оригинал акта 16 февраля 1918 года о восстановлении независимости Литвы найден 29 марта в дипломатическом архиве МИД Германии, сообщил в четверг профессор Людас Мажилис на национальном телевидении.

Акт был составлен и подписан в Вильнюсе Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса. С 1940 года о местонахождении документа ничего не было известно, до 1940 года он хранился в архиве президентского дворца в Каунасе. Ранее литовский концерн MG Baltic предложил выплатить миллион евро за оригинал акта. Как оказалось, исторический документ находился в архиве МИД Германии в группе дел под названием "Будущее балтийских провинций: Литва". Документ был обнаружен профессором университета имени Витаутаса Великого Людасом Мажилисом.

"Несложно понять, какие чувства меня переполняют. В первую очередь это прекрасно. С другой стороны, в этом документе выражается идея 100-летней давности о том, что Литва – это самостоятельное и независимое государство", — сказал в интервью телевидению Мажилис.

На вопрос журналиста, не повлияла ли на поиск документа предложенная концерном сумма, профессор ответил отрицательно.

"Меня заинтересовала эта нерешенная проблема литовской истории. С лета (2016 года — ред.) я начал интересоваться ею, ездил по архивам Литвы, музеям, консультировался с историками. Через несколько месяцев обратился в госархив Германии, где мне сообщили, что мне следует обращаться в архив МИД Германии. Что я и сделал", — сказал он.

Посол Литвы в Германии планирует осмотреть документ в дипломатическом архиве МИД Германии.