"Аляскинцы": как американский штат хранит российское наследие

НИНИЛЬЧИК (Аляска), 30 мар – РИА Новости, Татьяна Лукьянова. Через 150 лет после продажи Аляски США от Русской Америки осталось одно название: потомки первых поселенцев русскими себя не считают, а на великом и могучем в штате разговаривают единицы.
Добро пожаловать в деревню Нинильчик, штат Аляска. Город расположился в заливе Кука на западном окончании Кенайского полуострова, около трехсот километров на юг от Анкориджа. Вокруг — типичный пейзаж средней полосы России: сугробы снега на обочинах, хвойный лес, столбы линий электропередачи в полях, покошенные деревянные избы; разве что дороги непривычно хорошие.
Сегодня, через 150 лет после продажи территории США, на русском здесь почти не говорят. Среди стариков еще можно услышать несколько слов на старорусском, но молодые изъясняются уже исключительно на английском.
"Кто уж тут сейчас говорит по-русски, — разводит руками Нора, владелица сувенирной лавки в деревне. — Забыли".
"А как иначе? Школа американская, телевидение американское, жизнь и та американская", — поясняет ее муж Джим. Сам он — уроженец Анкориджа, в Нинильчике живет с девяностых годов.
О годовщине продажи территории Америке вспоминает не каждый. "Давно дело было, — говорит Джим. — Лет сто — сто пятьдесят назад, должно быть?"
30 марта — дату подписания договора между Российской Империей и Соединенными Штатами — здесь не отмечают. Зато 18 октября — день формальной передачи территории, спуск российского флага и поднятие американского в городе Ситка — считается национальным праздником, Днем Аляски.
За последние годы Нинильчик из закрытого русского поселения стал местом туристическим: иностранцы часто приезжают посмотреть на "русскую деревню". Пару лет назад построили даже коттеджный домик для приезжих, который держит русская женщина Ирина. Кроме школы, в Нинильчике есть почтовое отделение, больница и стоматологическая клиника.
"И все по-американски", — говорит Нора.
Основной вид деятельности в Нинильчике – рыболовство, добыча моллюсков. Залив Кука богат лососем, который здесь же и коптят. Торговать ездят в соседние города и даже в Анкоридж. Все больше молодых уезжает из деревни после школы, некоторые перебираются в другие штаты.
Аналогичная ситуация наблюдается и в соседнем городе Николаевске, который был основан русскими староверами в конце 1960-х. Семьи старообрядцев, бежавших из России в годы революции, перебрались сюда из штата Орегон после полувека неудачных попыток основаться в Маньчжурии и Южной Америке.
Николаевск давно стал американским, американцев тут живет больше, чем русских. В семьях староверов по-русски говорят только те, кто приехал сюда детьми при основании поселения. Их дети и внуки по-русски уже не понимают, в школу ходят американскую, дома тоже разговаривают на английском.
В местной американской школе есть уроки русского, но они по выбору и популярностью большой, по словам директора, не пользуются.
"Я бы хотела, чтобы мои дети говорили по-русски, но не получается", — говорит Кира, работница на почте, мать четверых детей. Кире было три месяца, когда ее семья перебралась в Николаевск в 1969-м.
"Телевизор они смотрят по-английски, русский канал какой-то есть, но им не интересно. А потом вот брат мой женился на американке, у нее дети с моими общаются, они вообще по-русски не говорят. Так и получается", — говорит Кира.
Сама она уже по-русски говорит с сильным американским акцентом: "Мне по-английски удобнее".
Вспоминает, как в поселении правительство открыло американскую школу, прислали сюда американских учителей.
Мать ее принципиальным образом не говорит по-английски, не учила.
"Мама не может общаться с внуками вообще, — сетует Кира. — Не понимают друг друга. Я говорю маме – ты же уже 50 лет живешь в Америке! Свой язык забывать не надо, но и по-американски ты говорить должна".
На вопрос, считают ли себя местные жители русскими, ответ тоже отрицательный. Впрочем, и не американцы. Говорят – аляскинцы.