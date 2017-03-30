"Аляскинцы": как американский штат хранит российское наследие

НИНИЛЬЧИК (Аляска), 30 мар – РИА Новости, Татьяна Лукьянова. Через 150 лет после продажи Аляски США от Русской Америки осталось одно название: потомки первых поселенцев русскими себя не считают, а на великом и могучем в штате разговаривают единицы.

"Привет!" написано по-русски на небольшой деревянной табличке у обочины шоссе. Далее идет текст на английском: "Я был основан креолами, русскими и аулетами. Имена моих первых детей — Квасникофф, Осколкофф, Комкофф и Астрогин. Они были охотниками в отставке, которые хотели найти свою родину. Некоторые из их праправнуков живут здесь и сегодня. Моя русская православная церковь на холме была построена в начале двадцатого века. Моя река и залив Кука знамениты своей рыбой. Мои пляжи знамениты своими моллюсками. Я прошу Вас с уважением относиться к моему народу, их наследию, их культуре, их собственности и к моим рекам и пляжам." Завершается надпись русским словом: "Спасибо!" И в скобках перевод — "Thank you".

Добро пожаловать в деревню Нинильчик, штат Аляска. Город расположился в заливе Кука на западном окончании Кенайского полуострова, около трехсот километров на юг от Анкориджа. Вокруг — типичный пейзаж средней полосы России: сугробы снега на обочинах, хвойный лес, столбы линий электропередачи в полях, покошенные деревянные избы; разве что дороги непривычно хорошие.

© Sputnik/ Татьяна Лукьянова Жительница деревни Нинильчик, штат Аляска

Изначально место было предназначено для отставных работников Российско-американской компании, перебравшихся сюда с соседнего острова Кадьяк в 1847 году. Нинильчик является практически единственным сохранившимся на территории Аляски местом проживания потомков первых русских поселенцев.

Сегодня, через 150 лет после продажи территории США, на русском здесь почти не говорят. Среди стариков еще можно услышать несколько слов на старорусском, но молодые изъясняются уже исключительно на английском.

"Кто уж тут сейчас говорит по-русски, — разводит руками Нора, владелица сувенирной лавки в деревне. — Забыли".

© Sputnik/ Татьяна Лукьянова Окрестности города Николаевск, штат Аляска

"А как иначе? Школа американская, телевидение американское, жизнь и та американская", — поясняет ее муж Джим. Сам он — уроженец Анкориджа, в Нинильчике живет с девяностых годов.

О годовщине продажи территории Америке вспоминает не каждый. "Давно дело было, — говорит Джим. — Лет сто — сто пятьдесят назад, должно быть?"

30 марта — дату подписания договора между Российской Империей и Соединенными Штатами — здесь не отмечают. Зато 18 октября — день формальной передачи территории, спуск российского флага и поднятие американского в городе Ситка — считается национальным праздником, Днем Аляски.

© Sputnik/ Татьяна Лукьянова Жительница деревни старообрядцев Николаевска Варвара Феофанова с мужем Абрамом

За последние годы Нинильчик из закрытого русского поселения стал местом туристическим: иностранцы часто приезжают посмотреть на "русскую деревню". Пару лет назад построили даже коттеджный домик для приезжих, который держит русская женщина Ирина. Кроме школы, в Нинильчике есть почтовое отделение, больница и стоматологическая клиника.

"И все по-американски", — говорит Нора.

Основной вид деятельности в Нинильчике – рыболовство, добыча моллюсков. Залив Кука богат лососем, который здесь же и коптят. Торговать ездят в соседние города и даже в Анкоридж. Все больше молодых уезжает из деревни после школы, некоторые перебираются в другие штаты.

© Sputnik/ Татьяна Лукьянова Школа в Николаевске, штат Аляска

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседнем городе Николаевске, который был основан русскими староверами в конце 1960-х. Семьи старообрядцев, бежавших из России в годы революции, перебрались сюда из штата Орегон после полувека неудачных попыток основаться в Маньчжурии и Южной Америке.

Николаевск давно стал американским, американцев тут живет больше, чем русских. В семьях староверов по-русски говорят только те, кто приехал сюда детьми при основании поселения. Их дети и внуки по-русски уже не понимают, в школу ходят американскую, дома тоже разговаривают на английском.

В местной американской школе есть уроки русского, но они по выбору и популярностью большой, по словам директора, не пользуются.

© Sputnik/ Татьяна Лукьянова Работница почты в Николаевске Кира

"Я бы хотела, чтобы мои дети говорили по-русски, но не получается", — говорит Кира, работница на почте, мать четверых детей. Кире было три месяца, когда ее семья перебралась в Николаевск в 1969-м.

"Телевизор они смотрят по-английски, русский канал какой-то есть, но им не интересно. А потом вот брат мой женился на американке, у нее дети с моими общаются, они вообще по-русски не говорят. Так и получается", — говорит Кира.

Сама она уже по-русски говорит с сильным американским акцентом: "Мне по-английски удобнее".

© Sputnik/ Татьяна Лукьянова Окрестности деревни Нинильчик, штат Аляска

Вспоминает, как в поселении правительство открыло американскую школу, прислали сюда американских учителей.

"Дети все говорили на русском, по-английски вообще никто не понимал. А учителя говорили только на английском. За общение на русском в школе пороли. Приходилось шептаться. Так очень быстро язык учится", — вспоминает Кира.

Мать ее принципиальным образом не говорит по-английски, не учила.

"Мама не может общаться с внуками вообще, — сетует Кира. — Не понимают друг друга. Я говорю маме – ты же уже 50 лет живешь в Америке! Свой язык забывать не надо, но и по-американски ты говорить должна".

На вопрос, считают ли себя местные жители русскими, ответ тоже отрицательный. Впрочем, и не американцы. Говорят – аляскинцы.