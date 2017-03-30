В ДНР готовы восстановить ЛЭП под Ясиноватой при соблюдении перемирия

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы при соблюдении Киевом режима тишины в кратчайшие сроки восстановить поврежденные из-за обстрела линии электропередачи (ЛЭП) под Ясиноватой, подающих электроэнергию на Донецкую фильтровальную станцию, сообщили в четверг в Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела в среду обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку, частично — в подконтрольные ДНР Донецк и Ясиноватую.

"Аварийно-ремонтные бригады энергетиков республики уже приступили к осмотру линии, фиксируют повреждения для дальнейшего восстановления. Ремонтные работы будут проведены в кратчайшие сроки, если вооруженные силы Украины будут соблюдать режим тишины", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.