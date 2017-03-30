МИД КНР не знает о связях сотрудницы госдепа США с разведкой Китая

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Китайское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о предполагаемых связях сотрудницы госдепа США с внешней разведкой Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что сотруднице госдепартамента предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации ФБР и препятствовании правосудию. Отмечалось, что она, предположительно, не смогла дать объяснение своим контактам с сотрудником внешней разведки Китая, от которого получала подарки.

"Я не в курсе деталей ситуации", — сказал Лу Кан, отвечая на вопрос, как Китай прокомментирует информацию об обвинениях сотруднице госдепа США.