Стиральная машина "исполнила" танцевальную музыку во время стирки

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Twitter набирает популярность видео, на котором стиральная машинка "исполняет" драм-энд-бейс (drum and bass) во время стирки.

Выложивший ролик пользователь alreadytaken74 сравнил стук барабана с музыкой ирландского музыканта Афекса Твина (Aphex Twin), специализирующегося на техно, эмбиенте и драм-энд-бейсе. Оригинальный ритм создается, когда вращающийся барабан с вещами стучит о стенки стиральной машины.

"Феноменальный новый трек Афекса Твина", — гласит подпись к видео.

За два дня ролик набрал около 20 тысяч лайков и более десяти тысяч ретвитов.