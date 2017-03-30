МВФ рассмотрит предоставление Киеву очередного транша 3 апреля

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос предоставления Киеву очередного транша в миллиард долларов в понедельник, 3 апреля, подтвердил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Ранее МВФ перенес рассмотрение вопроса из-за необходимости уточнить макроэкономические параметры после блокады Донбасса.

"Работа завершена совместными усилиями", — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда, последний платеж перечислили в сентябре 2016 года. В 2017 году Киев рассчитывает получить от фонда еще около 5,4 миллиарда долларов.