В Ирмино и Стаханове в ЛНР из-за обстрелов повреждены дома

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Жилые дома повреждены в результате ночных обстрелов населенных пунктов Ирмино и Стаханов самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков, заявили в четверг РИА Новости в МЧС ЛНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о 22 обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки.

"В городе Стаханове повреждена высоковольтная линия электропередачи 110 кВ и остекление жилых домов, в городе Ирмино — остекление окон жилого дома, забор и кровля", — сообщил представитель МЧС ЛНР. По данным ведомства, жертв среди мирного населения нет.

При этом в Народной милиции заявили, что около 22.00 в среду украинские силовики открыли огонь по ряду городов и поселков ЛНР. "Под артиллерийским и минометным огнем ВСУ оказались окраины Стаханова, Ирмино, Брянки, Калиново", — сказал РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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