В Донецке из-за ночного обстрела произошло три пожара

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Три пожара произошло в ночь на четверг в результате обстрела запада Донецка, заявили РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Донецк, Петровский район — в результате попадания взрывоопасных предметов произошел пожар в доме на два хозяина по улице Петровского. Уничтожены кровля, временные постройки", — сообщили в МЧС ДНР.

По данным ведомства, еще два возгорания произошло по улице Ревякина. В одном случае в гараже, в другом — в жилом доме. "Квартира №1 уничтожена полностью. В квартире №2 уничтожена кровля на площади 80 квадратных метров, перекрытие на площади 20 квадратных метров, вещи", — добавили в министерстве.

Ранее в четверг в Минобороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков один человек получил ранения, повреждены восемь жилых домов, школа и две хозяйственные постройки.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.