В Венеции арестовали трех членов террористической ячейки

РИМ, 30 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Три члена террористической ячейки, готовившие серию терактов на территории Италии, арестованы минувшей ночью в результате операции, проведенной в самом центре Венеции спецподразделениями полиции и карабинеров, сообщила в своем аккаунте в Twitter государственная полиция Италии.

Операция была осуществлена под координацией венецианского Управления по борьбе с терроризмом.

L'operazione contro la cellula jihadista che ha impegnato personale interforze è stata coordinata da Procura #antiterrorismo Venezia e #dcpc pic.twitter.com/XlBF3lXcig — Polizia di Stato (@poliziadistato) 30 марта 2017 г.

"Операция против джихадистской ячейки была проведена при координации антитеррористической прокуратуры Венеции", — говорится в сообщении полиции.

Как стало известно журналистам, все арестованные являются выходцами из Косово и имели вид на жительство в Италии. Помимо трех арестованных участников ячейки, был задержан один несовершеннолетний.

В ходе полицейской операции произведены 12 обысков в городах Венеция, Местре и Тревизо. Судя по всему, за подозрительными личностями уже давно велось наблюдение, правоохранители отслеживали их связи и контакты, устанавливали места, которые они посещают. Не исключено, что они планировали совершить теракты во время всемирно известного Венецианского карнавала.