Фийон уверен, что фиктивность найма его супруги не докажут

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон уверен, что судьи не смогут доказать фиктивность трудоустройства его супруги.
"Судьи никогда не смогут доказать, что трудоустройство моей супруги было фиктивным", — заявил Фийон в эфире радиостанции RTL.
Ранее во Франции вспыхнул скандал, связанный с трудоустройством жены и детей Фийона. Он разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария.
В середине марта Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи.
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