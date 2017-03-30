Фийон уверен, что фиктивность найма его супруги не докажут

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон уверен, что судьи не смогут доказать фиктивность трудоустройства его супруги.

Ранее сообщалось, что жене Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве после допроса следователями финансовой прокуратуры страны.

"Судьи никогда не смогут доказать, что трудоустройство моей супруги было фиктивным", — заявил Фийон в эфире радиостанции RTL.

Ранее во Франции вспыхнул скандал, связанный с трудоустройством жены и детей Фийона. Он разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария.

Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

В середине марта Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи.

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