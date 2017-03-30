Мужчина подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 мар — РИА Новости. Мирный житель получил ранения, подорвавшись на мине, в населенном пункте Николаевка самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
По данным МЧС ЛНР, состояние пострадавшего тяжелое.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.