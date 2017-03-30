Миссия ОБСЕ заявила об ответственных за прекращение огня в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Ответственность за наличие и использование вооружения крупного калибра на линии соприкосновения в Донбассе лежит на сторонах конфликта, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что считает недостаточной работу миссии ОБСЕ в вопросе отвода вооружения от линии соприкосновения.

"СММ имеет четкие задачи — мониторинг, верификация, составление отчетов, а также содействие сторонам в прекращении боевых столкновений. Прекращение огня является несомненной ответственностью сторон. Именно они несут ответственность за продолжающееся наличие и применение запрещенного вооружения, а также за связанные с этим гуманитарные последствия и потери", — сказал собеседник агентства.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

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