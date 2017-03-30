Новых пожаров в Балаклее, где горел склад, не зафиксировали

Пожар на складе боеприпасов на Украине (93)

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Новых пожаров на территории Балаклеи в Харьковской области, где ранее горел военный склад, и близлежащих населенных пунктов в четверг не зафиксировано, в городе восстановлено электроснабжение и завершается восстановление газоснабжения, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 марта пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано… Восстановлено энергоснабжение города Балаклея и близлежащих населенных пунктов. Завершается восстановление газоснабжения", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, территория города и расположенных рядом населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов. Всего с начала работ изъято 2,44 тысячи взрывоопасных предметов, добавили в пресс-службе.