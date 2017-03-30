Новых пожаров в Балаклее, где горел склад, не зафиксировали
КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Новых пожаров на территории Балаклеи в Харьковской области, где ранее горел военный склад, и близлежащих населенных пунктов в четверг не зафиксировано, в городе восстановлено электроснабжение и завершается восстановление газоснабжения, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 марта пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано… Восстановлено энергоснабжение города Балаклея и близлежащих населенных пунктов. Завершается восстановление газоснабжения", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
По данным ведомства, территория города и расположенных рядом населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов. Всего с начала работ изъято 2,44 тысячи взрывоопасных предметов, добавили в пресс-службе.
Пожар начался в ночь на четверг на украинских военных складах в городе Балаклея Харьковской области.
По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на складах хранилось порядка 138 тонн боеприпасов, в том числе танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 и 152 миллиметров.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. 23 марта 2017.
В связи с пожаром украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатность", а Служба безопасности Украины - по статье "диверсия".
Начать тушение пожара на военном складе в Харьковской области пока невозможно из-за продолжающейся детонации боеприпасов.
Из расположенных рядом с Балаклеей населенных пунктов уже эвакуировано около 20 тысяч человек.
Для населения, вынужденного покинуть свои дома из-за пожара, под Харьковом открыли шесть эвакуационных пунктов.
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что взрыв на военном складе может быть умышленным, чтобы скрыть хищение вооружений.