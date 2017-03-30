Генконсульство в Пусане сообщило о задержании в Южной Корее россиян

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генконсульство России в Пусане подтверждает задержание в Южной Корее трех россиян по подозрению в незаконном ввозе медикаментов из КНДР и оказывает им все необходимое содействие, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Ранее о задержании россиян со ссылкой на полицию города Пусан сообщили южнокорейские СМИ, по данным которых у трех граждан РФ изъяты 205 упаковок медикаментов шести видов на общую сумму около 9 миллионов южнокорейских вон (около 8 тысяч долларов). Согласно закону Южной Кореи, импорт медикаментов и других товаров из КНДР предполагает получение специального разрешения от южнокорейского министерства по делам объединения.

"Сам факт мы можем подтвердить. Мы встречались со всеми задержанными по этому делу, мы в курсе, получали необходимые уведомления от полиции. С родственниками мы в контакте. Консульство необходимое содействие оказывает", — сказали в генеральном консульстве РФ в Пусане.

По словам собеседника агентства, задержанным инкриминируется ввоз медикаментов без необходимой документации, незаконное их распространение и нарушение запрета на ввоз любых товаров из КНДР. Он отметил, что данных о том, какое именно наказание может грозить россиянам, пока нет.

"Для большинства нетяжелых правонарушений наказание дается условное с последующей депортацией. Но в целом это дело государственного прокурора – требовать меру наказания. Прямого ответа от южнокорейской стороны по этому поводу нет, прогнозировать сложно. Суд определит", — сказал дипломат.

Он уточнил, что дата судебного рассмотрения пока не назначена. "Следствие почти завершилось, но судебное заседание пока не назначено. Все в процессе. Нашим гражданам предоставлено все, как полагается – и переводчик, и бесплатный государственный защитник", — отметил он.