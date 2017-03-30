В Малайзии из-за "ужасных" условий за два года скончались более 100 человек

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 100 иностранцев скончались за два года в Малайзии, находясь под стражей в центрах для незаконных иммигрантов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ национальной комиссии по правам человека, финансируемой государством.
Один из представителей комиссии Джеральд Джозеф, посетивший некоторые из центров, назвал условия содержания в них "ужасающими", заявив о необходимости провести уголовное расследование смертей. Представитель МВД Малайзии, осуществляющего надзор за иммиграционным департаментом, признал, что состояние в центрах "не идеальное", отметив, что правительство пытается улучшить его, но при этом сталкивается с нехваткой средств.
В 2015 году было зафиксировано 83 смерти, в 2016 году вплоть до 20 декабря — по меньшей мере 35, сообщает агентство, отмечая, что более половины скончавшихся были гражданами из соседней Мьянмы, которую после обострения конфликта в октябре-ноябре 2016 года покидают представители народности рохинджа, пытающиеся избежать преследования со стороны властей Мьянмы. Агентство отмечает, что число смертей рохинджа в малайзийских центрах неизвестно.