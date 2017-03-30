В ДНР заявили, что силовики 70 раз за сутки нарушили режим тишины

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (445)

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики 70 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись 20 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики 70 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 20 населенных пунктов республики, по которым применялась тяжелая артиллерия калибром 152 и 122 миллиметра, танки, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также вооружение БТР, БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель оборонного ведомства ДНР.

Ранее в четверг украинские силовики заявили о 83 обстрелах их позиций в Донбассе за минувшие сутки.