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В мире

Армения готовится к выборам: новый парламент в парламентской республике

09:1830.03.2017
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Вид Еревана. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 30 мар – РИА Новости. Выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент Армении состоятся в воскресенье, 2 апреля. Эти выборы станут первыми после внесения в Конституцию страны изменений, предполагающих переход к парламентской форме правления.

Референдум по внесению изменений состоялся 6 декабря 2015 года, а завершится процесс перехода к новой форме правления через год, после истечения полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна. Он станет последним президентом, избранным путем всенародного голосования — с 2018 года номинального главу государства, уже выполняющего лишь представительские функции, будет выбирать парламент, к которому перейдет вся полнота власти в республике.

Впервые в истории Армении парламентские выборы пройдут исключительно по пропорциональной избирательной системе. При этом помимо общегосударственных партийных списков в 13 избирательных округах республики будут представлены территориальные (рейтинговые) списки баллотирующихся в парламент представителей партий и блоков.

Парламент нового типа

Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Алина Старостина
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В Армении завершилось электронное голосование на выборах в парламент
Новая Конституция кардинально меняет механизмы комплектования и структуру Национального собрания. Основным Законом не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество – 101 депутат и необходимость формирования стабильного парламентского большинства – 54% мест.

Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное большинство не формируется, то на 28-й день со дня голосования может быть проведен второй тур, в котором примут участие две партии или два блока партий, получивших наибольшее число голосов. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты, которые обеспечат ему стабильное большинство.

Один из "архитекторов" конституционных реформ, специалист по конституционному праву Вардан Погосян еще до референдума заявил, что проведение второго тура лишает политические силы возможности формировать правительство путем создания коалиций за спинами избирателей. "Это делается для того, чтобы избиратели смогли участвовать в формировании не только парламента, но и правительства напрямую, без закулисных коалиций", — сказал Погосян.

Еще одно конституционное новшество – пункт о так называемых "органических" или "конституционных" законах, регулирующих основы государственного строя. Такими законами являются регламент Национального собрания, Избирательный и Судебный кодексы, законы о Конституционном суде, референдуме, партиях, Защитнике прав человека. Они принимаются не простым большинством, а тремя пятыми голосов депутатов.

Новые бюллетени

Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Альянс экс-президента Армении призвал перенести парламентские выборы
В связи с новой избирательной системой изменилась и форма бюллетеня. Для каждой партии печатаются отдельные бюллетени одинакового размера. На первой странице указываются название партии, выданный ей номер, а также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов общегосударственного избирательного списка. На второй странице бюллетеня — имена кандидатов, включенных в территориальные списки.

Избиратель выбирает лишь один бюллетень — той партии, которой собирается отдать свой голос. Перед тем как опустить конверт в урну, он может проголосовать за рейтингового кандидата этой партии, выдвинутого по конкретному территориальному округу, поставив отметку на второй странице. На первой странице никаких отметок не ставится. Неиспользованные бюллетени вбрасываются в отдельный ящик в кабине для голосования.

Депутатские мандаты партии и блоки получают в результате распределения мест между кандидатами, включенными в общегосударственные и рейтинговые списки.

Использование электронных устройств обработки и подсчета голосов не предусмотрено, но впервые будут применены технические средства регистрации избирателей, связанные друг с другом локальной сетью. "Тем самым мы препятствуем повторному голосованию", — сказал РИА Новости министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян. Кроме того, на участках будет вестись видеозапись процесса голосования, которую будут транслировать в интернете.

Кто есть кто

Президент РФ Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян во время встречи. 15 марта 2017
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин: Армения преодолеет этап, связанный с конституционной реформой
За места в парламенте борются свыше 1,5 тысячи кандидатов от пяти партий и четырех партийных блоков. Главный претендент на победу – возглавляемая президентом Саргсяном Республиканская партия Армении, находящаяся у власти почти 20 лет.

Основным ее конкурентом стал блок "Царукян", созданный одним из крупнейших предпринимателей Армении Гагиком Царукяном. "Я со всей ответственностью заявляю, что мы идем на выборы, чтобы получить абсолютное большинство. Но, если мы, не дай Бог, наберем не 50% плюс один голос, а 47% или 48%, мы сами будем решать, с какой политической силой составить коалицию. Но точно не пойдем на это с одной силой – Республиканской партией Армении", — заявила представитель блока Наира Зограбян.

Царукян, имеющий широкие связи в бизнес-кругах, в том числе зарубежных, пообещал в случае избрания привлечь инвестиции в размере 15 миллиардов долларов. Это гигантская для Армении сумма — ВВП страны составляет 10,4 миллиарда долларов. Популярность блока "Царукян" эксперты объясняют разочарованием избирателей и в провластных, и в оппозиционных партиях.

Еще один блок — политическое объединение Армянского национального конгресса и Народной партии Армении ("Конгресс-АНК") — возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Основной акцент альянс делает на необходимости компромиссного урегулирования карабахского конфликта. Тер-Петросян — единственный участвующий в выборах лидер, открыто заявляющий о возможности территориальных уступок в процессе карабахского урегулирования. В предвыборной программе блока указывается, что примирение обеспечит безопасность как Армении, так и Карабаха.

Блок "Оганян-Раффи-Осканян" создан экс-министром обороны Армении Сейраном Оганяном и бывшими главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном. Судя по заявлениям лидеров, это объединение настроено решительнее всех, и заранее анонсирует акции протеста в случае фальсификации итогов. Эта пока единственная политическая сила, которая заявляет о готовности вести уличную борьбу. Социальные обещания альянса существенно не отличаются от программ других участников: сокращение уровня бедности, смягчение социальной поляризации, внедрение системы, обеспечивающей достойную старость, доступность здравоохранения и образования.

Оппозиционный блок "Елк" (Исход) возглавляют депутат парламента Никол Пашинян, его коллега Эдмон Марукян и лидер партии "Республика" Арам Саркисян – бывший премьер-министр и младший брат убитого в октябре 1999 года террористами главы правительства Вазгена Саркисяна. В ходе предвыборной кампании Пашинян подвергает власти критике и обещает найти выход из тяжелого социально-политического кризиса. Главной своей целью Пашинян считает борьбу с коррупцией и вывод экономики из тени.

Установленный для партий пятипроцентный барьер может преодолеть и партия "Армянское возрождение" (бывшая "Оринац еркир"), возглавляемая бывшим спикером парламента и экс-секретарем Совбеза Армении Артуром Багдасаряном. Партия обещает развивать программу строительства социального жилья, создать в областях страны сеть бесплатных детских садов и разработать механизмы, гарантирующие детям получение бесплатного образования.

Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) — традиционная партия патриотического толка, созданная в 1890 году. У АРФД есть постоянный электорат, за счет которого она может обеспечить свое присутствие в парламенте.

Партия "Свободные демократы" во главе с Хачатуром Кокобеляном — единственная участвующая в выборах политическая сила, занимающая прозападную позицию. В ее предвыборной программе есть пункт о выходе Армении из Евразийского экономического союза. "Европейская интеграция – приоритет внешней политики Армении, а членство Армении в ЕС – стратегическое видение", — отмечается в программе партии. В документе в качестве долгосрочной цели указывается вступление Армении в НАТО.

Также в выборах участвует Коммунистическая партия Армении, но, по данным соцопросов, шансы на прохождение в парламент у нее нулевые.

Лидеры соцопросов

Армения. Архивное фото.
© РИА Новости. Алина Старостина
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Опрос: "Блок Царукяна" лидирует в преддверии выборов в парламент Армении
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17-24 марта среди 1,6 тысячи жителей Армении, РПА опережает блок "Царукян" по взвешенному рейтингу с учетом кандидатов партий, набирая 44% против 36%.

В то же время, отвечая на вопрос, "за какую из партий вы, скорее всего, проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?", 41% определившихся с выбором назвали блок "Царукян", 39% — РПА.

С учетом всех респондентов, в том числе отказавшихся от ответа и затруднившихся отвечать, блок "Царукян" набирает 22%, РПА — 21%.

Шансы на прохождение в парламент также имеет АРФД, на грани преодоления барьера — блок "Елк" и партия "Армянское возрождение".

Ход голосования

Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Исполком СНГ назвал изменения избирательного права Армении революционными
За выборами будут следить свыше 28 тысяч представителей 49 местных организаций, а также международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Содружества независимых государств, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентский Ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента. Количество международных наблюдателей — свыше 640.

Освещать ход голосования будут более 1,2 тысячи представителей местной прессы, и, по разным данным, от 80 до порядка 100 сотрудников трех десятков зарубежных СМИ, более половины из которых – российские.

В день выборов будут открыты 2009 избирательных участков. Согласно данным полиции, в регистр избирателей включены свыше 2,56 миллиона граждан. Избирательное законодательство Армении не предусматривает открытия участков за пределами страны. Находящиеся за рубежом армянские граждане — дипломаты и члены их семей, военнослужащие, студенты — приняли участие в электронном голосовании, прошедшем 24-26 марта. В списки электронного голосования были включены 877 человек.

Голосование начнется 2 апреля в 08.00 по местному времени (07.00 мск) и завершится в 20.00 (19.00 мск). В субботу будет объявлен "день тишины" и будет запрещена любая агитация.

В день голосования ЦИК будет сообщать о явке избирателей каждые три часа. Порог явки на выборах не предусмотрен.

ЦИК обобщит предварительные результаты голосования на выборах не позднее чем через 24 часа после их завершения, а окончательные итоги будут представлены через неделю.

До сих пор неизвестно, будут ли в день голосования проводиться exit polls. В Центральной избирательной комиссии заявляют, что это добровольная процедура, и ЦИК ее не контролирует.

Согласно Конституции, выборы проводятся не ранее чем за шестьдесят и не позднее чем за пятьдесят дней до истечения срока полномочий Национального Собрания. Парламент избирается сроком на пять лет. Полномочия вновь избранного парламента начинаются с момента открытия первой сессии, созванной в день истечения срока полномочий предыдущего созыва.

Национальное Собрание большинством голосов избирает из своего состава председателя и трех его заместителей. Один из заместителей избирается из числа депутатов, включенных в состав оппозиционных фракций.

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