В Донецке женщина получила ранения во время обстрела

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, повреждены восемь жилых домов, школа и две хозяйственные постройки, заявил в четверг представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В результате обстрела Петровского района города Донецка со стороны украинских силовиков пострадали восемь жилых домов, здание школы и два гаража, ранение получила местная жительница 1928 года рождения. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована", — сказал журналистам представитель оборонного ведомства.
В Минобороны ДНР добавили, что один дом поврежден в городе Докучаевск.