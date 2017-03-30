В Донецке женщина получила ранения во время обстрела

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (194)

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, повреждены восемь жилых домов, школа и две хозяйственные постройки, заявил в четверг представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате обстрела Петровского района города Донецка со стороны украинских силовиков пострадали восемь жилых домов, здание школы и два гаража, ранение получила местная жительница 1928 года рождения. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована", — сказал журналистам представитель оборонного ведомства.

В Минобороны ДНР добавили, что один дом поврежден в городе Докучаевск.