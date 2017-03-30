В Авдеевке из-за повреждения линии электропередачи нет света

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Электро- и водоснабжение в четверг в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке в Донецкой области отсутствуют, теплоснабжение осуществляется централизованно, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В среду пресс-центр военной операции украинских силовиков сообщил, что Авдеевка снова осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Водоснабжение города временно приостановлено. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысяч кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от восьми генераторов Госслужбы по ЧС. Решается вопрос о возобновлении электроснабжения.

Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.