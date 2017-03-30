Власти китайской провинции Синьцзян запретили носить "ненормальные бороды"

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в целях борьбы с религиозным экстремизмом введут запрет на ношение "ненормальных бород", сообщает сайт "Тяньшань ван".

По информации издания, свод правил был принят накануне на сессии собрания народных представителей (СНП) Синьцзяна. Он вступит в силу с 1 апреля.

Помимо ношения "ненормальной бороды", запрещается распространение экстремистской идеологии и вмешательство в свободу вероисповедания.

По новым правилам, в общественных местах нельзя носить полностью закрывающую лицо и тело одежду, а также экстремистскую атрибутику. Сотрудникам аэропортов, железнодорожных станций и общественного транспорта предписано не впускать людей в такой одежде и сообщать о них в правоохранительные органы.

Не допускается вступление в брак или его расторжение лишь на основе религиозных методов без регистрации согласно юридическим правилам. Запрещается народное образование и вмешательство в работу государственной образовательной системы. Нельзя портить государственное и частное имущество, вмешиваться в реализацию политики по контролю за рождаемостью.

Ранее заместитель председателя постоянного комитета законодательного собрания Синьцзяна Дун Синьгуан заявил, что власти района в 2017 году планируют принять свод правил по борьбе с экстремизмом. По его словам, СУАР также остро нуждается в законе о кибербезопасности. В августе 2016 года власти района приняли собственную версию антитеррористического закона.

На территории СУАР действует террористическая группировка "Восточный Туркестан". Пекин обвиняет ее в попытках расколоть страну и в связях с международными террористическими организациями, в частности, с "Аль-Каидой" (запрещена в России). По данным СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет в лагеря подготовки боевиков в Сирии и Ираке.