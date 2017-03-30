Обстрел на юге ДНР продолжался около восьми часов, два села обесточены

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики около восьми часов обстреливали населенные пункты на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два села остались без света, в Саханке повреждены два дома, заявили РИА Новости в четверг в Саханской сельской администрации.

"С 19.00 обстрел был и всю ночь. Прекратили только под утро. В Саханке повреждены два дома, полсела обесточено. Без света осталось и село Сергеевка", — сказали в администрации.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.