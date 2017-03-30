CNN: Кушнер не обсуждал антироссийские санкции на встречах с Кисляком

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Зять и по совместительству советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер не затрагивал тему санкций на встречах с главой ВЭБ Сергеем Горьковым и послом РФ Сергеем Кисляком, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

По данным источника телеканала, на предстоящем слушании в комитете по разведке сената США Кушнер будет утверждать, что данные встречи носили характер "координационных совещаний" и были нацелены на "поиск хорошего посредника" в отношениях с РФ.

Как сообщается, он также добавил, что Кушнер старался наладить неофициальные каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным, как это делала переходная команда Трампа с лидерами многих стран.

"В ходе переходного периода они искали пути установления отношений с иностранными лидерами, он (Кушнер – ред.) провел десятки встреч", — цитирует телеканал слова своего источника.

В понедельник газета New York Times написала, что американские сенаторы, ведущие расследование о "российских связях" президента США Дональда Трампа, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Кушнер в декабре прошлого года провел встречу с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Ранее стало известно, что Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

Пресс-служба ВЭБа заявляла, что встречи руководства банка в течение 2016 года с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе Кушнером, проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show) по новой стратегии развития госкорпорации. По данным ВЭБ, руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке, в ходе переговоров обсуждались практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.