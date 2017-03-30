В Индии число пострадавших при сходе поезда с рельсов выросло до 25 человек

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате схода поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 25 человек, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Инцидент произошел в ночь на четверг около 2.00 по местному времени (4.30 мск) в 270 километрах от столицы штата Лакхнау. В первые часы после происшествия медработники госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам представителя министерства путей сообщения Индии, в настоящее время спасательные работы на месте аварии продолжаются.