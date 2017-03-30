Депутат ГД: Украина тянет время, подавая апелляцию по долгу России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Подавая апелляцию по решению Высокого суда Лондона о выплате России долга по евробондам на 3 миллиарда долларов, Украина только оттягивает время, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Минфин отметил, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

"Сейчас решение Украины обжаловать решение суда – это только оттяжка времени", — сказал Аксаков РИА Новости. Он объяснил, что оно направлено на то, чтобы договориться с тем же Международным валютным фондом, чтобы не наступил дефолт на Украине. "Потому что трехмиллиардный долг, который надо возвращать по решению суда — это дефолт Украины", — заметил парламентарий.

Депутат отметил, что среди экспертов в других странах, которые и к России, и к Украине равно удалены и воспринимают ситуацию объективно, есть понимание того, что апелляция будет отклонена и решение вступит в силу. "Любой непредвзятый человек посмотрит на доводы украинской стороны — может их отмести, потому что они сюда политику хотят приплести, а здесь – чисто экономический договор, по которому надо выполнять свои обязательства", — добавил он.

"Даже МВФ, который нельзя назвать супер благосклонным к России и абсолютно нейтральным в этих вопросах, поскольку в нарушение своих же правил он начал оказывать финансовую помощь Украине, и то признавал, что.. долг есть и обязательства по нему надо выполнять", — заключил Аксаков.