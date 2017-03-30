СМИ: в Южной Корее арестовали троих россиян

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Полиция Южной Кореи арестовала троих российских граждан по подозрению в незаконном ввозе медикаментов из КНДР.

В Генконсульстве России в Южной Корее сообщили, что получили необходимые уведомления от полиции, оказывают необходимое содействие и поддерживают контакт с родственниками задержанных.

Как пишет агентство Ренхап со ссылкой на полицию муниципального района Кымджон города Пусан, подозреваемые купили северокорейские лекарства и БАДы компании Pugang Pharmaceutic Co в КНДР, а затем выслали авиапочтой из России в Южную Корею. Изъято, в частности, 205 упаковок препаратов шести видов на общую сумму около девяти миллионов южнокорейских вон (около восьми тысяч долларов).

Согласно закону Южной Кореи, для импорта медикаментов и других товаров из КНДР нужно получить специальное разрешение министерства по делам объединения.

Чем это может грозить россиянам, если их признают виновными, не сообщается. В дипмиссии рассказали, что за большинство мелких правонарушений в Южной Корее дают условное наказание с последующей депортацией, и уточнили, что следствие почти завершилось, однако дату рассмотрения вопроса в суде еще не назначили. У арестованных есть бесплатный государственный защитник и переводчик, отметили в консульстве.