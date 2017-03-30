Вопрос об аресте экс-президента Южной Кореи могут решить в четверг

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Решение окружного суда по вопросу о выдаче ордера на арест бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе может быть вынесено к вечеру четверга или утру пятницы, сообщает агентство Ренхап.
Бывший южнокорейский президент обвиняется по 13 делам. Как отмечает Ренхап, прокуратура намерена сфокусироваться на обвинении в вымогательстве как на самом тяжелом из вменяемых Пак Кын Хе преступлений. Если факт вымогательства будет доказан, то ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.
Цой Сун Силь были предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, во вмешательстве в политические процессы — всего по 13 делам. В том числе рассматривается вопрос и о том, что фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён передал или обещал передать Цой сумму в размере 37 миллионов долларов за то, что та, пользуясь своими отношениями с президентом, способствовала бы созданию благоприятных условий для компании. Глава компании Samsung Ли Чжэ Ён был арестован в конце февраля.