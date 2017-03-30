Вопрос об аресте экс-президента Южной Кореи могут решить в четверг

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Решение окружного суда по вопросу о выдаче ордера на арест бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе может быть вынесено к вечеру четверга или утру пятницы, сообщает агентство Ренхап.

Пак Кын Хе прибыла в здание суда около 10.20 по местному времени (04.20 мск). Южнокорейское ТВ транслирует кадры, как экс-глава Южной Кореи в сопровождении нескольких человек прошла мимо группы журналистов, не останавливаясь для комментариев, миновала рамку металлоискателя и скрылась в одном из коридоров здания.

Бывший южнокорейский президент обвиняется по 13 делам. Как отмечает Ренхап, прокуратура намерена сфокусироваться на обвинении в вымогательстве как на самом тяжелом из вменяемых Пак Кын Хе преступлений. Если факт вымогательства будет доказан, то ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Причиной объявления импичмента Пак Кын Хе и ее официальной отставки по решению Конституционного суда в начале марта стало дело о коррупции, в котором главной фигуранткой выступает подруга экс-президента Цой Сун Силь. Досрочные выборы президента Южной Кореи назначены на 9 мая.

Цой Сун Силь были предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, во вмешательстве в политические процессы — всего по 13 делам. В том числе рассматривается вопрос и о том, что фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён передал или обещал передать Цой сумму в размере 37 миллионов долларов за то, что та, пользуясь своими отношениями с президентом, способствовала бы созданию благоприятных условий для компании. Глава компании Samsung Ли Чжэ Ён был арестован в конце февраля.