Украинские силовики заявили о 83 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 83 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных погибли, трое были ранены.

Как утверждают украинские силовики, огонь велся из артиллерии, минометов, пулеметов, гранатометов, танков, БМП, также применялся снайперский огонь.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Авдеевка, Широкино, Гнутово, Водяное, Марьинка, Павлополь, Троицкое, Луганское, Каменка, Невельское, Калиново-Попасная, Крымское, Новоалександровка и Станица Луганская.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года. При этом в минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Украинские силовики, в свою очередь, 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В среду вечером в ЛНР заявили об обстреле поселка Фрунзе. В результате попадания снаряда в коровник было убито четыре коровы.

"За сутки украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив арторудия калибра 122 мм, 120 и 82-мм минометы, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ), зенитные установки и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка, Алмазное, Фрунзе, Смелое, Крымское, Веселенькое, Веселогоровка, Сокольники, Первомайск, Логвиново и район КПП "Станица Луганская". Всего по территории республики было выпущено около 635 снарядов и мин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.