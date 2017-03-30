Южнокорейские военные следят за ситуацией в КНДР

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейские военные не исключили, что следующие ядерные испытания КНДР, проведение которых возможно уже в апреле, могут отличаться от предыдущих.

Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов. В частности, подчеркивалось, что КНДР может провести "отличный от предыдущих тип ядерного испытания", однако более точно информации об этом нет.

"Учитывая различные возможности, мы пристально при сотрудничестве с США отслеживаем действия КНДР", — цитирует агентство слова представителей.

Информация о том, что КНДР может провести в апрелей шестые по счету ядерные испытания циркулирует в СМИ с середины марта. Пятое с 2006 года ядерное испытание КНДР было проведено 9 сентября, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.