Дутерте заявил, что дружба Филиппин и КНР находится "на лучшем уровне"

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что дружба между Манилой и Пекином находится "на лучшем уровне", передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, об этом Дутерте сказал в среду в ходе выступления в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах.

"Мы находимся на лучшем уровне дружбы с Китаем после того, как я побывал там (в КНР)", — сказал Дутерте. Президент Филиппин посетил Китай с официальным визитом в октябре 2016 года.

По словам президента Филиппин, он принял верное решение быть дружелюбным по отношению к Китаю. "Я думаю, что я принял правильное решение", — сказал он. Родриго Дутерте также сказал, что жители Китая "по-настоящему хорошие" и "верные друзья".

Президент Филиппин вновь отметил, что планирует принять участие в форуме по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в мае.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Как сообщил ранее глава МИД КНР, в форуме примут участие лидеры более 20 стран, десятки руководителей международных организаций, более 100 чиновников министерского уровня и около 1,2 тысячи делегатов различных стран и регионов мира. —0-