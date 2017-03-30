В Мексике умерла преподавательница колледжа, где ребенок устроил стрельбу

МЕХИКО, 30 мар — РИА Новости. Молодая преподавательница колледжа в мексиканском городе Монтеррей, получившая тяжелые ранения в результате стрельбы одного из учеников, в среду скончалась, сообщила семья погибшей.
Портал Informador отмечает, что гибель 27-летней учительница была вызвана воспалительным процессом, начавшимся у нее в ходе лечения в больнице, где она находилась все время после ранения.
Как сообщил ранее глава МВД Нуэво-Леона, напавший на своих товарищей подросток проходил психологическое лечение в связи с развившейся у него депрессией. По имеющейся у властей информации, подросток принес с собой оружие отца, достал его в классе и, не говоря ни слова, начал стрелять.