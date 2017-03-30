Совбез ООН призвал власти ДРК расследовать убийство сотрудников миссии

ООН, 30 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН призвал власти Демократической республики Конго расследовать причины и обстоятельства убийства двух сотрудников миссии всемирной организации в стране.

"Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили убийство двух экспертов ООН, которые следили за соблюдением санкционного режима в провинции Касаи Демократической республики Конго (ДРК) и выразили обеспокоенность тем, что местонахождение четырех сопровождавших их конголезцев не известно", — говорится в распространенном заявлении. В СБ ООН призвали власти ДРК продолжать их поиски.

Ранее сообщалось об обнаружении останков людей в центральной части страны. При этом тело женщины, как сообщалось, было обезглавлено. В середине марта власти страны сообщили о похищении сотрудников миссии ООН МООНСДРК (MONUSCO) — американца Майкла Шарпа, гражданки Швеции Зайды Каталан и их местного переводчика в провинции Касаи. Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил гибель двух сотрудников миссии всемирной организации в Демократической республике Конго.

"Члены Совета призвали правительство ДРК провести оперативное и полное расследование этих преступлений и привести обнаруженных преступников к ответственности. Они также поддержали расследование этого случая ООН", — говорится в заявлении Совета.