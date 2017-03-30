Иванка Трамп станет помощником отца, но не будет получать зарплату

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила, что станет официальным сотрудником в команде своего отца, но не будет получать зарплату, сообщает АР.

Свое решение Иванка Трамп объяснила "обеспокоенностью некоторых людей" по поводу ее статуса — женщина де-факто была советником президента, но не занимала официальных должностей.

Ранее СМИ сообщали, что дочери главы государства выделили отдельный кабинет в западном крыле Белого дома. Кроме того, она получила доступ к секретной информации. Юрист Иванки Трамп Джейми Горелик тогда заявил, что его клиентка намерена стать "газами и ушами" своего отца и не будет занимать официальный пост в администрации.

После вступления Дональда Трампа в должность президента США муж Иванки Джаред Кушнер стал его советником по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.