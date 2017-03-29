Власти Ирака подтвердили гибель 15 человек при взрыве на КПП на юге Багдада

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Ирака подтвердили гибель 15 человек при взрыве на контрольно-пропускном пункте полиции на юге Багдада, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что террорист смертник привел в действие взрывное устройство, находящееся в автомобиле, на контрольно-пропускном пункте на въезде в Багдад. По данным агентства Рейтер, не менее 40 человек получили ранения.

Как сообщает агентство со ссылкой на сотрудников спецслужб и медиков, террорист передвигался на бензовозе, начиненном взрывчаткой. Среди погибших — трое полицейских. Кроме того, 45 человек получили ранения.

В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку.