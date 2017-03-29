Захарова прокомментировала влияние Порошенко и радикалов на Украине

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на протяжении долгого времени заигрывал с радикалами, и в сегодняшних условиях не понятно, кто из них имеет больше влияния в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, заигрывание и какая-то попытка все время идти на поводу у радикалов, то, что демонстрировал президент Украины, привело к сегодняшним результатам. Вопрос открыт: имеет ли влияние президент Украины на то, что происходит у него в стране? Кто диктует кому волю? Закон, власть, представители государства, либо радикалы и националисты, незаконные вооруженные формирования, кто сейчас олицетворяет власть на Украине?" — заявила Захарова в эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия-1".
По ее словам, и МИД РФ, и другие представители России говорили о том, что "любое заигрывание, любая игра с националистами по любому вопросу, по любой теме приведет к самым страшным результатам, а результаты будут такими, и сейчас мы их видим".
"Националистическое животное, которое почувствовало кровь, и, мне кажется, вдоволь ей напилась за эти годы, стало абсолютно неуправляемым", — добавила дипломат.
Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке Волынской области. Президент Украины Петр Порошенко обсудил нападение на консульство с президентом Польши Анджеем Дудой и предложил привлечь к расследованию польских специалистов.