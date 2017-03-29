Израиль в знак протеста сокращает взносы в ООН на $2 миллиона

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар – РИА Новости. Израиль объявил о сокращении взносов в бюджет ООН на два миллиона долларов в знак протеста против новых резолюций с критикой политики еврейского государства.

Основание для решения, о котором сообщили представители премьер-министра и МИД, стали документы, недавно принятые Советом ООН по правам человека.

"Израиль вычитает два миллиона долларов из взносов в ООН после того, как СПЧ ООН принял антиизраильские резолюции", — написал в Twitter пресс-секретарь главы правительства Офир Гендельман.

Israel cuts $2m from its UN fees after the UNHRC adopted anti Israel resolutions.The money will be used to aid friendly developing countries — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 29 марта 2017 г.

​Сэкономленные средства пойдут, по его словам, на помощь "дружественным развивающимся странам".

Ежегодный взнос Израиля в бюджет ООН составляет порядка 11 миллионов долларов.

В понедельник в ходе 34-й сессии Совета ООН по правам человека состоялось обсуждение ситуации на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года. В представленном докладе спецпосланника по ситуации с правами человека на палестинских территориях Майкла Линка говорится о том, что "нелегальное заселение (палестинских территорий — ред.) опасно продвинулось с начала года".

По его словам, принятие Израилем закона, который легализует конфискацию палестинских территорий, принадлежащих частным лицам, "еще дальше отодвигает Израиль от соответствия международному законодательству".

Израиль, который должен был выступать на встрече как заинтересованная сторона, бойкотировал заседание. Представитель Палестины в свою очередь выступал в качестве заинтересованной стороны.