Италия защитит права несовершеннолетних мигрантов

РИМ, 29 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Нижняя палата итальянского парламента одобрила в среду законопроект по защите прав несовершеннолетних мигрантов, прибывающих в страну без сопровождения взрослых.

По данным неправительственной организации Save the Children, в минувшем году в Италию по морю прибыло более 25 тысяч детей без взрослых, с начала 2017 года их число составило по меньшей мере 3 тысячи.

Премьер Италии Паоло Джентилони назвал принятие законопроекта "цивилизованным выбором для защиты и интеграции самых слабых".

Закон наделяет детей-мигрантов теми же правами, которыми обладают их сверстники из Евросоюза. В частности, вводится запрет на их принудительную репатриацию.

Кроме того, по всей Италии будет создана сеть центров первичного содержания, предназначенных специально для детей. Кроме того, им будет обеспечен гарантированный доступ к медицинской помощи и ускорен процесс получения статуса беженца.

"Италия может гордиться тем, что она первой в Европе создала гармоничную структуру, в которой детей-мигрантов воспринимают прежде всего как детей", — говорится в сообщении Save the Children.

Новый законопроект приветствовали и в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"В то время как в Европе возводят стены, не держат обещания и задерживают детей, итальянские парламентарии проявили сострадание и моральный долг по отношению к молодым мигрантам и беженцам. Закон может стать моделью для других законодательных инициатив в остальных европейских странах", — заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Центральной и Восточной Европе Афшан Хан.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.