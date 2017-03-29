Италия надеется, что Brexit позволит Европе пробудиться

РИМ, 29 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Италия рассчитывает, что выход Великобритании из состава ЕС даст возможность Европе "пробудиться", говорится в заявлении итальянского премьер-министра Паоло Джентилони.

В среду британский премьер Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

"Италия работает над тем, чтобы ставший шоком Brexit стал бы возможностью для европейского подъема. Италия в дружественном духе приступает к переговорам, которые пройдут в отношении Соединенного королевства в ближайшие месяцы", — заявил глава итальянского правительства.

По его словам, Евросоюз, как уже было не раз за 60 лет его существования, может найти в сложных временах причины для дальнейшего развития и сохранения собственной уникальности.

"Наши приоритетами станут вера в будущее Евросоюза, в его единство в отношении Лондона и защита собственных интересов как в экономическом плане, так и в плане защиты прав наших соотечественников в Великобритании", — заявил Джентилони.

Кроме того, в среду вечером состоялся телефонный разговор итальянского премьера с британской коллегой.

"Мэй подтвердила намерение проводить переговоры в духе сотрудничества и ставить целью взаимное соблюдение прав граждан ЕС в Соединенном королевстве и Соединенного королевства в ЕС", — говорится в сообщении правительства Италии.

"Со своей стороны итальянский премьер заверил, что Италия и Соединенное королевство останутся друзьями и союзниками, напомнив, что ключевые аспекты переговорного процесса со стороны Евросоюза будут определены 29 апреля на заседании Совета Европы" — отмечается в релизе.